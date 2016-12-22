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Сиена Миллер показала всю себя в мужском журнале. Фото Печать E-mail

Красавица Сиенна Миллер решила доказать поклонникам, что её фигура просто безупречна! Она согласилась стать звездой нового выпуска журнала Esquire. При этом девушка не постеснялась снять практически всё!

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Роскошная блондинка появится на обложке мужского издания уже в марте.  В свои 32 года она восхищает мужчин своими формами. На нежных черно-белых снимках актриса позирует перед объективами фотографов в очень откровенном образе. Она смело демонстрирует фанатам крохотную татуировку в виде трех звёзд. Девушка сексуально играет волосами и словно бросает вызов хищным взглядом. Такая красотка легко завоюет сердце любого мужчины! 


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  Сиена Миллер показала всю себя в мужском журнале. Фото, 1.4375 из 1 всего 16 голосов
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