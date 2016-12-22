Красавица Сиенна Миллер решила доказать поклонникам, что её фигура просто безупречна! Она согласилась стать звездой нового выпуска журнала Esquire. При этом девушка не постеснялась снять практически всё!

Роскошная блондинка появится на обложке мужского издания уже в марте. В свои 32 года она восхищает мужчин своими формами. На нежных черно-белых снимках актриса позирует перед объективами фотографов в очень откровенном образе. Она смело демонстрирует фанатам крохотную татуировку в виде трех звёзд. Девушка сексуально играет волосами и словно бросает вызов хищным взглядом. Такая красотка легко завоюет сердце любого мужчины!



