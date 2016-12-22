Миранда Керр, как истинная леди, знает, как подчеркнуть достоинства своей фигуры и при этом не выглядеть вульгарно. Недавно она решилась прогуляться по Нью-Йорку в откровенном наряде, чем обратила на себя внимание всех окружающих. Именно там журналистам и удалось запечатлеть красавицу.



Девушка надела узкую юбку и открытый топ без белья. Конечно же, в таком одеянии её грудь выглядела просто роскошно. Супермодель в который раз подтверждает, что даже в 31 год после рождения ребенка можно иметь стройное тело с безупречными формами.



