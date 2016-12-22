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Самый скромный ангел Victorias Secret решилась показать всю себя Печать E-mail
Красавица из Голландии  Дауцен Крез уже давно привыкла к фотосессиям в нижнем белье. Ведь она носит почетный титул ангела Victoria's Secret. Модель регулярно рекламирует комплекты марки, один соблазнительнее другого. Вот и недавно ей удалось презентовать новый лукбук американского бренда.

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 На этот раз фотографии удивили поклонников скромницы Дауцен тем, что она сняла с себя практически все, оставшись в одних лишь трусиках. Девушке такая откровенность не свойственна. Она всегда старалась поддерживать безупречную репутацию. Тем не менее Крез смотрится на снимках очень невинно и естественно. Быть может в скором времени она порадует фанатов и более откровенными кадрами.
 
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  Самый скромный ангел Victorias Secret решилась показать всю себя, 3.7083333333333 из 4 всего 24 голосов
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