Красавица из Голландии Дауцен Крез уже давно привыкла к фотосессиям в
нижнем белье. Ведь она носит почетный титул ангела Victoria's Secret.
Модель регулярно рекламирует комплекты марки, один соблазнительнее
другого. Вот и недавно ей удалось презентовать новый лукбук
американского бренда.
На этот раз фотографии удивили поклонников скромницы Дауцен тем, что
она сняла с себя практически все, оставшись в одних лишь трусиках.
Девушке такая откровенность не свойственна. Она всегда старалась
поддерживать безупречную репутацию. Тем не менее Крез смотрится на
снимках очень невинно и естественно. Быть может в скором времени она
порадует фанатов и более откровенными кадрами.