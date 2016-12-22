Новости Главная Новости Самый скромный ангел Victorias Secret решилась показать всю себя Самый скромный ангел Victorias Secret решилась показать всю себя Самый скромный ангел Victorias Secret решилась показать всю себя Красавица из Голландии Дауцен Крез уже давно привыкла к фотосессиям в нижнем белье. Ведь она носит почетный титул ангела Victoria's Secret. Модель регулярно рекламирует комплекты марки, один соблазнительнее другого. Вот и недавно ей удалось презентовать новый лукбук американского бренда.



На этот раз фотографии удивили поклонников скромницы Дауцен тем, что она сняла с себя практически все, оставшись в одних лишь трусиках. Девушке такая откровенность не свойственна. Она всегда старалась поддерживать безупречную репутацию. Тем не менее Крез смотрится на снимках очень невинно и естественно. Быть может в скором времени она порадует фанатов и более откровенными кадрами. На этот раз фотографии удивили поклонников скромницы Дауцен тем, что она сняла с себя практически все, оставшись в одних лишь трусиках. Девушке такая откровенность не свойственна. Она всегда старалась поддерживать безупречную репутацию. Тем не менее Крез смотрится на снимках очень невинно и естественно. Быть может в скором времени она порадует фанатов и более откровенными кадрами.

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