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Майли Сайрус в откровенном боди устроила грязные танцы на сцене. Фото Печать E-mail
Певица устраивает на сцене шокирующие шоу в сексапильных нарядах

Майли Сайрус не устает шокировать своих поклонников пикантным перформансом. Недавно стартовал новый тур артистки, первый концерт которого прошел в Ванкувере. Начало Bangerz Tour сразу же ознаменовалось новым скандалом. 

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Майли как обычно выбрала сценическим костюмом откровенное боди. На сцене она регулярно старалась повернуться к зрителям самыми интересными частями своего тела. Девушка даже умудрилась занять несколько пикантных поз. Во время исполнения одной из композиций, певица не двусмысленно стала на колени перед участником подтанцовки.Такие действия Сайрус просто шокировали её фанатов.

 

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  Майли Сайрус в откровенном боди устроила грязные танцы на сцене. Фото, 3.8571428571429 из 4 всего 14 голосов
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