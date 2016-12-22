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Кэндис Свейнпол примерила стильные купальники. Фото Печать E-mail
Красавица Кэндис Свейнпол всегда удивляла своей необыкновенной фигурой. Однако её новый фотосет отличается от предыдущих взрывом искренних эмоций. Снимки переполнены нежной красотой и настоящей сексуальностью.

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Манекенщица презентовала новую коллекцию сексуальных купальников. Фотосессия проходила на живописном берегу океана в Майами. Кэндис вложила всю свою чувственность и эмоциональность в работу. В один момент она на столько увлеклась, что даже не заметила как оголила свою прекрасную грудь. При этом девушка ничуть не смутилась, а продолжила работу как ни в чем не бывало. 
 
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  Кэндис Свейнпол примерила стильные купальники. Фото, 3.6666666666667 из 4 всего 3 голосов
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