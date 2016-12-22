Красавица Кэндис Свейнпол всегда удивляла своей необыкновенной фигурой. Однако её новый фотосет отличается от предыдущих взрывом искренних эмоций. Снимки переполнены нежной красотой и настоящей сексуальностью.
Манекенщица презентовала новую коллекцию сексуальных купальников. Фотосессия проходила на живописном берегу океана в Майами. Кэндис вложила всю свою чувственность и эмоциональность в работу. В один момент она на столько увлеклась, что даже не заметила как оголила свою прекрасную грудь. При этом девушка ничуть не смутилась, а продолжила работу как ни в чем не бывало.