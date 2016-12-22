Новости Главная Новости Кэндис Свейнпол примерила стильные купальники. Фото Кэндис Свейнпол примерила стильные купальники. Фото Кэндис Свейнпол примерила стильные купальники. Фото Красавица Кэндис Свейнпол всегда удивляла своей необыкновенной фигурой. Однако её новый фотосет отличается от предыдущих взрывом искренних эмоций. Снимки переполнены нежной красотой и настоящей сексуальностью.



Манекенщица презентовала новую коллекцию сексуальных купальников. Фотосессия проходила на живописном берегу океана в Майами. Кэндис вложила всю свою чувственность и эмоциональность в работу. В один момент она на столько увлеклась, что даже не заметила как оголила свою прекрасную грудь. При этом девушка ничуть не смутилась, а продолжила работу как ни в чем не бывало. Манекенщица презентовала новую коллекцию сексуальных купальников. Фотосессия проходила на живописном берегу океана в Майами. Кэндис вложила всю свою чувственность и эмоциональность в работу. В один момент она на столько увлеклась, что даже не заметила как оголила свою прекрасную грудь. При этом девушка ничуть не смутилась, а продолжила работу как ни в чем не бывало.

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