Новости ТВ
Загрузка...
Остро
Скандально
 
Новости
Главная arrow Новости arrow За кулисами кастинга моделей Victorias Secret. Фото
За кулисами кастинга моделей Victorias Secret. Фото Печать E-mail

Знаменитый американский бренд нижнего белья Victoria's Secret готовит к показу свое ежегодное шоу, демонстрирующее новейшие коллекции компании. Ажиотаж вокруг события подогревается промо-роликами, демонстрирующими процесс отбора участниц показа.

12_11_victorias_secret_4

Модели со всего мира год за годом принимают участие в кастинге на право одеть столь желанные крылышки ангела! Красавицы доказывали строгому жюри, что смогут не просто пройтись по подиуму, а воплотить на сцене образ, полный уверенности, сексуальности и открытости. 

Главными звездами мероприятия должны стать такие знаменитые ангелы, как  Алессандра Амбросио, Карли Клосс, Адриана Лима, Кэндис Свейнпол, Дутцен Крес и другие. 

 

12_11_victorias_secret_2

12_11_victorias_secret_3

 

  За кулисами кастинга моделей Victorias Secret. Фото, 0 из 0 всего 0 голосов
Понравилась статья?
( 0 Голосов )
Знакомства
Загрузка
Интересное
Шоу Биз
Реклама
ТОП новости
Погода, Новости, загрузка...
Интересное
Читайте на Goldenman.com.ua: Закрыть Наверх