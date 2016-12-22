Знаменитый американский бренд нижнего белья Victoria's Secret готовит к показу свое ежегодное шоу, демонстрирующее новейшие коллекции компании. Ажиотаж вокруг события подогревается промо-роликами, демонстрирующими процесс отбора участниц показа.



Модели со всего мира год за годом принимают участие в кастинге на право одеть столь желанные крылышки ангела! Красавицы доказывали строгому жюри, что смогут не просто пройтись по подиуму, а воплотить на сцене образ, полный уверенности, сексуальности и открытости.

Главными звездами мероприятия должны стать такие знаменитые ангелы, как Алессандра Амбросио, Карли Клосс, Адриана Лима, Кэндис Свейнпол, Дутцен Крес и другие.



