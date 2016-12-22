Красавица Адриана Лима, наиболее известная своей работой для самого знаменитого бренда нижнего белья Victoria's Secret, снялась в новой невероятной фото-сессии в Мексике. Девушка показала свою невероятную грудь во всей красе.

Знаменитая модель уже не раз отмечала в своих интервью, что обнаженной никогда не снималась и сниматься не будет. Однако настоящая женщина умеет раскрыть красоту своего тела, оставаясь при этом в одежде. На откровенных снимках девушка резвится на берегу океана в белой майке и коротеньких шортиках. После того, как одежда сногсшибательной манекенщицы полностью намокла, прозрачная ткань более ничего не скрывала от взора наблюдающих. Съемочная группа и посетители пляжа на побережье Канкуна смогли в полной мере насладиться сексуальностью бразильской звезды.

