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Адриана Лима позировала фотографам в мокрой майке. Фото Печать E-mail

Красавица Адриана Лима, наиболее известная своей работой для самого знаменитого бренда нижнего белья Victoria's Secret, снялась в новой невероятной фото-сессии в Мексике. Девушка показала свою невероятную грудь во всей красе.

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Знаменитая модель уже не раз отмечала в своих интервью, что обнаженной никогда не снималась и сниматься не будет. Однако настоящая женщина умеет раскрыть красоту своего тела, оставаясь при этом в одежде. На откровенных снимках девушка резвится на берегу океана в белой майке и коротеньких шортиках. После того, как одежда сногсшибательной манекенщицы полностью намокла, прозрачная ткань более ничего не скрывала от взора наблюдающих. Съемочная группа и посетители пляжа на побережье Канкуна смогли в полной мере насладиться сексуальностью бразильской звезды.

 

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  Адриана Лима позировала фотографам в мокрой майке. Фото, 3.9230769230769 из 4 всего 13 голосов
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