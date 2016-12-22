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Селена Гомес решила не надевать бюстгальтер под майку. Фото Печать E-mail

Красавица Селена Гомес в жаркие июльские дни остается в огромном душном Нью-Йорке. Жизнь знаменитости наполненна работой на студиях и подготовкой к концертам. Не раз девушку удавалось поймать на улицах города внимательным папарацци. В этот раз охота журналистов принесла им невероятные кадры - юную поп-диву удалось заснять в очень пикантном наряде.

 

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Жара диктует свои порядки, и, подчиняясь её воле, красавица Селена решилась пройтись по улицам Большого Яблока в прозрачной майке, не обременяя себя лишними предметами гардероба. Конечно же, такое приятное зрелище привлекло взгляды восторженных прохожих. Такое внимание мужской половины порадовало красавицу, вызвав милую улыбку на её лице.

 

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