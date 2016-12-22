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Кэти Холмс решилась на провокационный фотосет Печать E-mail

Бывшая жена Тома Круза Кэти Холмс, видимо, устала быть одна. Актриса решила, что пора показать мужчинам на сколько она привдекательна. В своей последней фотосессии для попуярного глянца Glamour она решилась на смелый поступок: раздеться перед камерой!

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Последний номер издания делится с девушками интересными идеями о такой части гардероба, как джинсы. Именно их Кэти и примерила на себя, при этом сняв с себя все остальное. Видимо, это сделанно было для того, чтобы женщины не отвлекались на другую одежду, а мужчинам не скучали, пролистывая мнодество страниц о женской моде. Стоит отметить, что фигура Холмс действительно смотрится очень эффектно в подобном одеянии. 

 

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  Кэти Холмс решилась на провокационный фотосет, 4 из 4 всего 2 голосов
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