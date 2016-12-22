Новости Главная Новости Майли Сайрус решила раздеться, чтобы все увидели её татуировку. Фото Майли Сайрус решила раздеться, чтобы все увидели её татуировку. Фото Майли Сайрус решила раздеться, чтобы все увидели её татуировку. Фото Слишком откровенная Майли Сайрус часто публикует в своем фотоблоге слишком личные фото. Публика уже ожидает новых порций горячих кадров от сексапильной поп-дивы. Соственно, девушка старается не разочаровывать фанатов. На этот раз в Сеть попали кадры, на которых Майи демонстрирует свою новую татуировку в защиту животных. Это не первый случай, когда певица пытается столь скандальным образом привлечь внимание общественности к острым социальным вопросам. На сколько этот метод хорош, судить не нам. Однако шумиху вокруг события девушка таки подняла. На этот раз в Сеть попали кадры, на которых Майи демонстрирует свою новую татуировку в защиту животных. Это не первый случай, когда певица пытается столь скандальным образом привлечь внимание общественности к острым социальным вопросам. На сколько этот метод хорош, судить не нам. Однако шумиху вокруг события девушка таки подняла.

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