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Слишком откровенная Майли Сайрус часто публикует в своем фотоблоге слишком личные фото. Публика уже ожидает новых порций горячих кадров от сексапильной поп-дивы. Соственно, девушка старается не разочаровывать фанатов.
На этот раз в Сеть попали кадры, на которых Майи демонстрирует свою новую татуировку в защиту животных. Это не первый случай, когда певица пытается столь скандальным образом привлечь внимание общественности к острым социальным вопросам. На сколько этот метод хорош, судить не нам. Однако шумиху вокруг события девушка таки подняла.