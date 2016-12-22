Знаменитая фотомодель и актриса Джоанна Крупа не случайно вошла в сотню самых красивых женщин планеты - её фигура действительно безупречна. Напомнить поклонникам об этом она решила довольно необычным способом - девушка пришла на вечеринку в казино в невероятно откровенном платье!





Джоанна надела красное кружевное платье без белья! 34-летняя красавица без стеснения позировала перед камерами. Её милая улыбка совершенно обезоруживала язвительных журналистов. Манекенщица без сомнения знает, как покорить мужчин всего мира!



