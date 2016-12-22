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Фотомодель Джоанна Крупа надела платье с глубокими вырезами. Фото Печать E-mail

Знаменитая фотомодель  и актриса Джоанна Крупа не случайно вошла в сотню самых красивых женщин планеты - её фигура действительно безупречна. Напомнить поклонникам об этом она решила довольно необычным способом - девушка пришла на вечеринку в казино в невероятно откровенном платье!

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Джоанна надела красное кружевное платье без белья! 34-летняя красавица без стеснения позировала перед камерами. Её милая улыбка совершенно обезоруживала язвительных журналистов. Манекенщица без сомнения знает, как покорить мужчин всего мира!


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  Фотомодель Джоанна Крупа надела платье с глубокими вырезами. Фото, 4.1111111111111 из 4 всего 18 голосов
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