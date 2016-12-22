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Селена Гомес в голубом бикини села на голубой мопед. Фото Печать E-mail
Красавица Селена Гомес не сходит с обложек глянцевых журналов. Новости о возобновлении её романа с Джастином Бибером обсуждаются всеми журналистами и блоггерами. Популярность юной поп-дивы на пике. Когда же, если не в горячий летний сезон, отвлекать поклонников от сплетен своей роскошной фигуркой?
 
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 Девушка решилась опубликовать в своем фото-блоге откровенный снимок в бикини, который сразу же вызвал бурю эмоций и собрал множество комментариев. Но не только сама Селена удивляет фанатов горячими фото. Папараццы также не дремлют и радуют интернет-пользователей кадрами отдыха сногсшибательной Гомес. Ведь в эти июньские дни она становится частым гостем различных курортов.

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  Селена Гомес в голубом бикини села на голубой мопед. Фото, 1.85 из 2 всего 20 голосов
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