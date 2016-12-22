Недавно в семье Кардашьян был большой праздник: одна из сестёр отметила своё 30-летие. На Юбилей Хлои пришла и светская львица Ким, которая известна своими смелыми нарядами. В этот раз она также решила удивить поклонников своей роскошной грудью, надев платье с очень глубоким декольте.





Отмечать столь знаменательную дату девушки отправились в один из голливудовских ночных клубов в сопровождении матери и множества друзей. Блистали неординарными нарядами многие гостьи, однако затмить ошеломительную Ким не удалось никому. Невеста Канье Уеста стала настоящей звездой вечера. И пусть не все посчитали платье уместным на подобном мероприятии, равнодушным не остался никто. Некоторые критики отметили, что в таком наряде старшей Кардашьян стоило бы отправиться на выставку или показ коллекции знаменитых кутюрье. Однако сама девушка чувствовала себя более чем уверенно, демонстрируя фанатам лучшую часть своей фигуры.