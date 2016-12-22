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Селена Гомес покрасовалась безупречной фигурой в бикини. Фото Печать E-mail

Юная певица Селена Гомес регулярно удивляет мужчин откровенными нарядами. Недавно девушка и вовсе показала полностью свою фигурку, насладившись отдыхом на пляжах Маями. 

 


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Поп-звезда явно предпочитает открытые сексуальные бикини. Ей видимо хотелось получить ровный загар, для чего она периодически смещала лямки топа от купальника. Мужчины так и глазели на красавицу, когда она совершала эти действия. 

И хоть пока тело молодой звезды очень привлекательно для сильного пола, ей не мешало бы отправится в спортзал, ведь становится очевидным, что за своим животиком Селена не следит.

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  Селена Гомес покрасовалась безупречной фигурой в бикини. Фото, 3.425 из 3 всего 40 голосов
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