Юная певица Селена Гомес регулярно удивляет мужчин откровенными нарядами. Недавно девушка и вовсе показала полностью свою фигурку, насладившись отдыхом на пляжах Маями.





Поп-звезда явно предпочитает открытые сексуальные бикини. Ей видимо хотелось получить ровный загар, для чего она периодически смещала лямки топа от купальника. Мужчины так и глазели на красавицу, когда она совершала эти действия.

И хоть пока тело молодой звезды очень привлекательно для сильного пола, ей не мешало бы отправится в спортзал, ведь становится очевидным, что за своим животиком Селена не следит.

