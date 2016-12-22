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Кейли Брук доказала натуральность своей красоты на пляже. Фото Печать E-mail

Красавица Кейли Брук никогда не стеснялась своих пышных форм. Скорее именно благодаря им она и сделала себе карьеру в модельном бизнесе. Совершенно недавно фотографам удалось запечатлеть манекенщицу во время отдыха на одном из пляжей Маями.

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Девушка красовалась на берегу океана в крошечном черно-белом бикини. Купальник едва ли прикрывал аппетитные формы красотки, демонстрируя посетителям пляжа её необыкновенную фигуру. Поклонники Кейли с удовольствием наблюдали, как она наслаждалась лучами солнца и плескалась в воде. Присутствие папарацци на пляже ни сколько не смутило знаменитость. Она даже решила попозировать немного перед камерами, улыбаясь в объектив и как бы дразня зрителей аккуратными струйками воды, стекающими по её нежной коже.

 

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  Кейли Брук доказала натуральность своей красоты на пляже. Фото, 4.4130434782609 из 4 всего 92 голосов
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