Красавица Алессандра Амбросио всё время находится в центре внимания журналистов. Знаменитая модель не может остаться одна даже во время отдыха на островах. Это и не удивительно, разве можно пропустить момент, когда одного из самых прекрасных ангелов Victoria's Secret можно запечатлеть без ретуши.





Непревзойдённая Алессандра загорает на пляжах Ибицы, покоряя всех вокруг своими невероятными формами. Стройная фигура манекенщицы выглядит просто безупречно. Именно потому девушка старается менять купальные котюмы почти каждый день, чем радует журнаистов, которые неустанно следуют за ней по пятам.



