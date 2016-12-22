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Ирина Шейк показала свою сексуальность в фотосессии Печать E-mail

Блистательная Ирина Шейк покоряет своим талантом. В своей последней работе девушка ухитряется проявить свою сексуальность, рекламируя обувь. Короткая кожаная юбка демонстрирует всю прелесть роскошных ног манекенщицы. Невеста Криштиану Роналду вновь покоряет сердца своим притягательным взглядом. 

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В случае с такой девушкой не имеет значения, что именно она рекламирует. Едва ли кто-то станет рассматривать обувь, скорее сразу помчится в магазин. Столь желанной мужчинами красотке невозможно отказать! Стоит ли удивляться, что подобный фотосет обходится модному бренду порядка пятидесяти тысяч долларов.

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