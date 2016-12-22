Блистательная Ирина Шейк покоряет своим талантом. В своей последней
работе девушка ухитряется проявить свою сексуальность, рекламируя обувь.
Короткая кожаная юбка демонстрирует всю прелесть роскошных ног
манекенщицы. Невеста Криштиану Роналду вновь покоряет сердца своим
притягательным взглядом.
В случае с такой девушкой не имеет значения, что именно она рекламирует.
Едва ли кто-то станет рассматривать обувь, скорее сразу помчится в
магазин. Столь желанной мужчинами красотке невозможно отказать! Стоит ли
удивляться, что подобный фотосет обходится модному бренду порядка
пятидесяти тысяч долларов.