Новости Главная Новости Ирина Шейк показала свою сексуальность в фотосессии Ирина Шейк показала свою сексуальность в фотосессии Ирина Шейк показала свою сексуальность в фотосессии Блистательная Ирина Шейк покоряет своим талантом. В своей последней работе девушка ухитряется проявить свою сексуальность, рекламируя обувь. Короткая кожаная юбка демонстрирует всю прелесть роскошных ног манекенщицы. Невеста Криштиану Роналду вновь покоряет сердца своим притягательным взглядом.

В случае с такой девушкой не имеет значения, что именно она рекламирует. Едва ли кто-то станет рассматривать обувь, скорее сразу помчится в магазин. Столь желанной мужчинами красотке невозможно отказать! Стоит ли удивляться, что подобный фотосет обходится модному бренду порядка пятидесяти тысяч долларов. , 3.7777777777778 из 4 всего 9 голосов



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