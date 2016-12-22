Новости Главная Новости Мечта поэта: Ирина Шейк надела лучшие купальники. Фото Мечта поэта: Ирина Шейк надела лучшие купальники. Фото Мечта поэта: Ирина Шейк надела лучшие купальники. Фото Сногсшибательная Ирина Шейк снова удивляет поклонников своими откровенными работами в рекламных фотосессиях. Не удивительно, что производители одежды, обуви и аксессуаров готовы платить манекенщице по 50 тысяч долларов за сет. С такими роскошными формами продать можно что угодно. Тем более, продавать бикини. Именно такими мыслями руководствовались маркетологи Beach Bunny, выбирая лицо своей новой коллекции купальников.



Фигура Ирины просто создана для того, чтобы носить откровенные бикини и крошечные купальники. Едва ли кто-то другой смог бы продемонстрировать продукцию столь сексуального характера.

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