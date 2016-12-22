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Мечта поэта: Ирина Шейк надела лучшие купальники. Фото Печать E-mail
Сногсшибательная Ирина Шейк снова удивляет поклонников своими откровенными работами в рекламных фотосессиях. Не удивительно, что производители одежды, обуви и аксессуаров готовы платить манекенщице по 50 тысяч долларов за сет. С такими роскошными формами продать можно что угодно. Тем более, продавать бикини. Именно такими мыслями руководствовались маркетологи Beach Bunny, выбирая лицо своей новой коллекции купальников.

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Фигура Ирины просто создана для того, чтобы носить откровенные бикини и крошечные купальники. Едва ли кто-то другой смог бы продемонстрировать продукцию столь сексуального характера.
 
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