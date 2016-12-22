Новости Главная Новости Бейонсе показала всю себя в интригующем клипе. Фото Бейонсе показала всю себя в интригующем клипе. Фото Бейонсе показала всю себя в интригующем клипе. Фото Красавица Бейонсе не прекращает радовать поклонников откровенными видео. Девушка выпустила новый клип на песню Partition, которая изобилует пикантными сценами и танцами.

Певица не стесняется откровенных нарядов и прозрачного белья. В течении всего видео она сменяет несколько образов, каждый из которых сексуальней предыдущего. Невеста знаменитого реппера Jay-Z изображает жену богатого и делового мужчины, которая всячески пытается привлечь к себе внимание любимого, подчеркнув свою сексуальность соблазнительными нарядами. Глядя на завораживающие формы этой красотки, сложно поверить, что у нее могут быть проблемы с вниманием со стороны её второй половинки.



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