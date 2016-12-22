Красавица Бейонсе не прекращает радовать поклонников откровенными
видео. Девушка выпустила новый клип на песню Partition, которая
изобилует пикантными сценами и танцами.
Певица не стесняется откровенных нарядов и прозрачного белья. В течении
всего видео она сменяет несколько образов, каждый из которых сексуальней
предыдущего. Невеста знаменитого реппера Jay-Z изображает жену богатого
и делового мужчины, которая всячески пытается привлечь к себе внимание
любимого, подчеркнув свою сексуальность соблазнительными нарядами. Глядя
на завораживающие формы этой красотки, сложно поверить, что у нее
могут быть проблемы с вниманием со стороны её второй половинки.