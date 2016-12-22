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Жизель Бундхен порадовала мужчин пикантными образами. Фото Печать E-mail

Красавица Жизель Бундхен не раз удивляла поклонников своим безупречным телом. На этот раз она решила порадовать мужчин в фотосессии для нового выпуска журнала Porter.

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Самая высокооплачиваемая модель мира смело разделась перед камерами. На одном из снимков девушка лежит на кровати в расстегнутой блузе без нижнего белья. На другом она и вовсе осталась в одних лишь брюках, прикрывая грудь руками. Фотографам удалось как нельзя лучше подчеркнуть природную сексуальность и очарование знаменитой блондинки.

 

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  Жизель Бундхен порадовала мужчин пикантными образами. Фото, 3.0909090909091 из 3 всего 11 голосов
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