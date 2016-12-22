Красавица Жизель Бундхен не раз удивляла поклонников своим
безупречным телом. На этот раз она решила порадовать мужчин в фотосессии
для нового выпуска журнала Porter.
Самая высокооплачиваемая модель мира смело разделась перед камерами. На
одном из снимков девушка лежит на кровати в расстегнутой блузе без
нижнего белья. На другом она и вовсе осталась в одних лишь брюках,
прикрывая грудь руками. Фотографам удалось как нельзя лучше подчеркнуть
природную сексуальность и очарование знаменитой блондинки.