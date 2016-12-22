Неповторимая Кэндис Свейнпол становится все более и более популярной моделью. После её торжественного шествия в драгоценном бюстгалтере от Victoria's Secret на знаменитом осеннем шоу прошлого года, девушка стала настоящей звездой. Её всё время приглашают на фотосессии популярные издания и именитые фото-художники. Ну и рекламные фотосеты для Кэндис не редкость.



Недавно манекенщица снялась в рекламе напитка Hype. Она оказалась на столько горячей, что фотограф не смог удержаться от того, чтобы раздеть красотку, хотя бы до пояса. Конечно же, снимки получились невероятно сексапильными. Пропустить такую фото-подборку просто нельзя.





