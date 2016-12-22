Бывший ангел знаменитого бренда нижнего белья Victoria's Secret Миранда Керр решила опубликовать откровенное фото в своем твиттере. Девушка запечатлела себя на отдыхе в крошечном леопардовом купальнике на одном из солнечных пляжей Америки.

30-летняя красавица проводила свободное время со своим любимым сыном Флинном на берегу океана, когда решилась сделать яркое фото, сложив руки в виде сердца. Свою публикацию в микро-блоге модель прокомментировала теплыми словами "Любить и быть любимой - один из самых великих даров в целом мире!"

