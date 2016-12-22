Бывший ангел знаменитого бренда нижнего белья Victoria's Secret
Миранда Керр решила опубликовать откровенное фото в своем твиттере.
Девушка запечатлела себя на отдыхе в крошечном леопардовом купальнике на
одном из солнечных пляжей Америки.
30-летняя красавица проводила свободное время со своим любимым сыном
Флинном на берегу океана, когда решилась сделать яркое фото, сложив руки
в виде сердца. Свою публикацию в микро-блоге модель прокомментировала
теплыми словами "Любить и быть любимой - один из самых великих даров в
целом мире!"