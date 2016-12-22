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Нина Агдал снялась в страстном фотосете Печать E-mail

Красавица Нина Агдал вновь радует публику красивой фотосессией на берегу океана. На этот раз ей удалось поработать со съемочной группой глянцевого журнала Bebе.

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 На страницах весеннего номера популярного издания модель предстала в сексуальном образе соблазнительницы. Аккуратно подчеркнутые стрелками глаза игриво манят зрителя в мир фантазий. На снимках девушка запечатлена совершенно без нижнего белья, что хорошо видно благодаря расстегнутому белому пиджаку и тесным брюкам. Смелый фотосет сразу же покорил поклонников манекенщицы, вызвав бурю положительных эмоций и отзывов у мужской аудитории!

 

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