Красавица Нина Агдал вновь радует публику красивой фотосессией на берегу океана. На этот раз ей удалось поработать со съемочной группой глянцевого журнала Bebе.



На страницах весеннего номера популярного издания модель предстала в сексуальном образе соблазнительницы. Аккуратно подчеркнутые стрелками глаза игриво манят зрителя в мир фантазий. На снимках девушка запечатлена совершенно без нижнего белья, что хорошо видно благодаря расстегнутому белому пиджаку и тесным брюкам. Смелый фотосет сразу же покорил поклонников манекенщицы, вызвав бурю положительных эмоций и отзывов у мужской аудитории!





