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Миранда Керр в соблазнительной блузе прошлась по улице. Фото Печать E-mail

Миранда Керр, как истинная леди, знает, как подчеркнуть достоинства своей фигуры и при этом не выглядеть вульгарно. Недавно она решилась прогуляться по Нью-Йорку в откровенном наряде, чем обратила на себя внимание всех окружающих. Именно там журналистам и удалось запечатлеть красавицу. 

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Девушка надела узкую юбку и открытый топ без белья. Конечно же, в таком одеянии её грудь выглядела просто роскошно. Супермодель в который раз подтверждает, что даже в 31 год после рождения ребенка можно иметь стройное тело с безупречными формами.


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  Миранда Керр в соблазнительной блузе прошлась по улице. Фото, 4.25 из 4 всего 12 голосов
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