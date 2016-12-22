Несравненная Адриана Лима стала лицом новой коллекции нижнего белья
Victoria's Secret. Девушка как всегда ошеломила поклонников своей
безупречной фигурой и очаровывающим, пронзительным взглядом.
Сексуальное кружевное белье смотрится бесподобно на бархатной, покрытой
легким загаром, коже красавицы. Видимо этот ровный загар ей удалось
заполучить на новенькой яхте, которую брюнетка приобрела в прошлом
месяце за один миллион долларов. Что же, одна из наиболее
высокооплачиваемых фото-моделей мира может себе позволить такую
безделицу.