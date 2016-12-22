Новости Главная Новости Адриама Лима порадовала мужчин фотосессией в белье Адриама Лима порадовала мужчин фотосессией в белье Адриама Лима порадовала мужчин фотосессией в белье Несравненная Адриана Лима стала лицом новой коллекции нижнего белья Victoria's Secret. Девушка как всегда ошеломила поклонников своей безупречной фигурой и очаровывающим, пронзительным взглядом. Сексуальное кружевное белье смотрится бесподобно на бархатной, покрытой легким загаром, коже красавицы. Видимо этот ровный загар ей удалось заполучить на новенькой яхте, которую брюнетка приобрела в прошлом месяце за один миллион долларов. Что же, одна из наиболее высокооплачиваемых фото-моделей мира может себе позволить такую безделицу.





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