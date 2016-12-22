Эрика Герцег на столько увлеклась фото-блогами, что выкладывает в них не только подробности из своей жизни, но и многие закулисные моменты работы группы "ВИА Гра" Константина Меладзе, которые должны были быть скрыты от взоров поклонников. Недавно девушка опубликовала подробности фотосессии солисток в откровенных нарядах, которая пока держится в секрете.



Эрика и её подруги по коллективу позировали перед камерами в коротких черных кружевных платьях, которые демонстрировали роскошные фигуры красавиц. Девушки выглядели просто безупречно в своем откровенном облачении. Фигура Герцег на столько хороша в этом наряде, что она не смогла удержаться, чтобы не похвастаться собой раньше времени - она опубликовала свои селфшоты на своей страничке в социальной сети во всех возможных ракурсах. Хвастливая красотка сразу же вызвала кучу эмоций у её многочисленных фанатов, что наталкивает её на публикацию все более и более откровенных снимков.



