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Эрика Герцег надела провокативное платье для фотосета Печать E-mail

Эрика Герцег на столько увлеклась фото-блогами, что выкладывает в них не только подробности из своей жизни, но и многие закулисные моменты работы группы "ВИА Гра" Константина Меладзе, которые должны были быть скрыты от взоров поклонников. Недавно девушка опубликовала подробности фотосессии солисток в откровенных нарядах, которая пока держится в секрете.

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 Эрика и её подруги по коллективу позировали перед камерами в коротких черных кружевных платьях, которые демонстрировали роскошные фигуры красавиц. Девушки выглядели просто безупречно в своем откровенном облачении. Фигура Герцег на столько хороша в этом наряде, что она не смогла удержаться, чтобы не похвастаться собой раньше времени - она опубликовала свои селфшоты на своей страничке в социальной сети во всех возможных ракурсах. Хвастливая красотка сразу же вызвала кучу эмоций у её многочисленных фанатов, что наталкивает её на публикацию все более и более откровенных снимков.


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