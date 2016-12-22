Эрика Герцег на столько увлеклась фото-блогами, что выкладывает в них
не только подробности из своей жизни, но и многие закулисные моменты
работы группы "ВИА Гра" Константина Меладзе, которые должны были быть
скрыты от взоров поклонников. Недавно девушка опубликовала подробности
фотосессии солисток в откровенных нарядах, которая пока держится в
секрете.
Эрика и её подруги по коллективу позировали перед камерами в коротких
черных кружевных платьях, которые демонстрировали роскошные фигуры
красавиц. Девушки выглядели просто безупречно в своем откровенном
облачении. Фигура Герцег на столько хороша в этом наряде, что она не
смогла удержаться, чтобы не похвастаться собой раньше времени - она
опубликовала свои селфшоты на своей страничке в социальной сети во всех
возможных ракурсах. Хвастливая красотка сразу же вызвала кучу эмоций у
её многочисленных фанатов, что наталкивает её на публикацию все более и
более откровенных снимков.