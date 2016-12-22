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Ким Кардашьян показала грудь в прозрачном платье. Фото Печать E-mail
Светская львица решилась прийти в откровенном платье на концерт своего жениха

Недавно красавица Ким Кардашьян посетила концерт своего любимого мужа Канье Уеста. Для этого события она выбрала очень откровенное платье, которое продемонстрировало публике новые аппетитные формы девушки.


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Совсем недавно Ким родила сына. Беременность в значительной степени повлияла на фигуру модели. Однако не во всех аспектах это влияние стало негативным - бюст красавицы явно только выиграл. Вспоминая как старательно светская львица тренировалась до беременности, чтобы нравится своему избраннику, не остается сомнений, что и всю фигуру она быстро приведет в безупречную форму.

  Ким Кардашьян показала грудь в прозрачном платье. Фото, 2.6 из 3 всего 20 голосов
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