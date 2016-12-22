Майли Сайрус так усиленно пыталась избавиться от имиджа певицы-подростка, что не заметила, как стала ассоциироваться у зрителей только со скандалами. Однако по всей видимости девушку это не смущает, потому она продолжает удивлять поклонников новыми откровенными образами.





Кроме скандальных нарядов на концертах, певица успевает шокировать поклонников невероятными фотосессиями для модных изданий. Недавно девушка посвятила себя работе со съемочной группой журнала W Magazine. Она предстала перед объективом в более взрослом и сексуальном образе, чем обычно. На лице Майли читается зрелость и уверенность, а не бунтарство. Такие фото вызывают больший ажиотаж и одобрение поклонников и критиков, чем прежде.









