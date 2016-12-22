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Майли Сайрус попыталась выглядеть гламурно в пикантном образе. Фото Печать E-mail

Майли Сайрус так усиленно пыталась избавиться от имиджа певицы-подростка, что не заметила, как стала ассоциироваться у зрителей только со скандалами. Однако по всей видимости девушку это не смущает, потому она продолжает удивлять поклонников новыми откровенными образами.

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Кроме скандальных нарядов на концертах, певица успевает шокировать поклонников невероятными фотосессиями для модных изданий. Недавно девушка посвятила себя работе со съемочной группой журнала  W Magazine. Она предстала перед объективом в более взрослом и сексуальном образе, чем обычно. На лице Майли читается зрелость и уверенность, а не бунтарство. Такие фото вызывают больший ажиотаж и одобрение поклонников и критиков, чем прежде.

 

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  Майли Сайрус попыталась выглядеть гламурно в пикантном образе. Фото, 3.5 из 4 всего 4 голосов
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