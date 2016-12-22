Самый нежный ангел Victoria's Secret Кэндис Свейнпол решила поздравить поклонников с Рождеством необычным способом. Она снялась в одной из самых пикантных фотосессий в жизни, в ходе которой согласилась полностью раздеться!





В новом выпуске модного журнала Vogue Brazil будут опубликованы фото Кэндис, на которых она в образе куклы Барби демонстрирует свою потрясающую фигуру. Манекенщица просто безупречна, она без сомнения могла бы стать эталоном женской красоты, коим долгие годы являлась знаменитая кукла.