Самый нежный ангел Victoria's Secret Кэндис Свейнпол решила
поздравить поклонников с Рождеством необычным способом. Она снялась в
одной из самых пикантных фотосессий в жизни, в ходе которой согласилась
полностью раздеться!
В новом выпуске модного журнала Vogue Brazil будут опубликованы фото
Кэндис, на которых она в образе куклы Барби демонстрирует свою
потрясающую фигуру. Манекенщица просто безупречна, она без сомнения
могла бы стать эталоном женской красоты, коим долгие годы являлась
знаменитая кукла.