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Кэндис Свейнпол показала всю красоту своего тела в фотосессии Печать E-mail

Самый нежный ангел Victoria's Secret  Кэндис Свейнпол решила поздравить поклонников с Рождеством необычным способом. Она снялась в одной из самых пикантных фотосессий в жизни, в ходе которой согласилась полностью раздеться!


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В новом выпуске модного журнала Vogue Brazil будут опубликованы фото Кэндис, на которых она в образе куклы Барби демонстрирует свою потрясающую фигуру. Манекенщица просто безупречна, она без сомнения могла бы стать эталоном женской красоты, коим долгие годы являлась знаменитая кукла. 

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  Кэндис Свейнпол показала всю красоту своего тела в фотосессии, 4.1904761904762 из 4 всего 21 голосов
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