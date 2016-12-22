Новости Главная Новости Ким Кардашьян оделась в сетку, заворожив своей фигурой. Фото Ким Кардашьян оделась в сетку, заворожив своей фигурой. Фото Ким Кардашьян оделась в сетку, заворожив своей фигурой. Фото Недавно папарацци удалось заснять сногсшибательную Ким Кардашьян в необычайно пикантном наряде. Девушка отправилась на ланч с бизнес-партнером в прозрачном сетчатом костюме!

Светская львица всегда славилась пышными формами. Надо отметить, что она необычайно гордится своей фигурой. Так, на днях она решила продемонстрировать поклонникам всю прелесть своего пышного бюста, надев на деловую встречу просвещающуюся сетчатую кофту. Фотографы тут же заприметили выразительную Ким, когда она направлялась из собственного автомобиля к небольшому уютному ресторанчику, где её ожидал партнер по бизнесу.



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