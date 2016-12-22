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Ким Кардашьян оделась в сетку, заворожив своей фигурой. Фото Печать E-mail

Недавно папарацци удалось заснять сногсшибательную Ким Кардашьян в необычайно пикантном наряде. Девушка отправилась на ланч с бизнес-партнером в прозрачном сетчатом костюме!

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Светская львица всегда славилась пышными формами. Надо отметить, что она необычайно гордится своей фигурой. Так, на днях она решила продемонстрировать поклонникам всю прелесть своего пышного бюста, надев на деловую встречу просвещающуюся сетчатую кофту. Фотографы тут же заприметили выразительную Ким, когда она направлялась из собственного автомобиля к небольшому уютному ресторанчику, где её ожидал партнер по бизнесу. 

 

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  Ким Кардашьян оделась в сетку, заворожив своей фигурой. Фото, 3.375 из 3 всего 8 голосов
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