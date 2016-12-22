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Самая модная мужская верхняя одежда этой зимой. Фото Печать E-mail

Далеко не все мужчины предпочитают классический стиль. Для таких модников мы рекомендуем приобрести такой вариант верхней одежды, как дафлкоат. Эта модель пальто пришла в мир моды из униформы британских военных моряков. Дафлкот очень полюбился дизайнерам и на сегодняшний день это один из самых актуальных видов мужской верхней одежды.

 1. Burberry London

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2. Hardy Amies

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3. Route Des Garden

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4. Tommy Hillfiger

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5. Aquascutum

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6. Saint Laurent

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7. Harnold Brook

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8. Junya Watanabe X Duvetica

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9. Maison Martin Margiela

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10. Tommy Hillfiger

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  Самая модная мужская верхняя одежда этой зимой. Фото, 2.3333333333333 из 2 всего 6 голосов
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