Новости Главная Новости Самая модная мужская верхняя одежда этой зимой. Фото Самая модная мужская верхняя одежда этой зимой. Фото Самая модная мужская верхняя одежда этой зимой. Фото Далеко не все мужчины предпочитают классический стиль. Для таких модников мы рекомендуем приобрести такой вариант верхней одежды, как дафлкоат. Эта модель пальто пришла в мир моды из униформы британских военных моряков. Дафлкот очень полюбился дизайнерам и на сегодняшний день это один из самых актуальных видов мужской верхней одежды. 1. Burberry London



2. Hardy Amies



3. Route Des Garden



4. Tommy Hillfiger



5. Aquascutum



6. Saint Laurent



7. Harnold Brook



8. Junya Watanabe X Duvetica



9. Maison Martin Margiela



10. Tommy Hillfiger









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