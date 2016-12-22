Новости Главная Новости Покерные собаки: гениальные басни Кассиуса Кулиджа Покерные собаки: гениальные басни Кассиуса Кулиджа Покерные собаки: гениальные басни Кассиуса Кулиджа Очень многим людям, даже далеким от мира интеллектуального спорта, очень импонирует серия картин с собаками, играющими в покер. Довольно часто репродукции этих забавных лубков хотят купить для домашних интерьеров. Выглядят «покерные собаки» на редкость нетривиально, поэтому смотрятся исключительно необычно, чем и привлекают к себе столько внимания. А что уж говорить о тех, кто покером увлечен. Практически каждый из профессиональных игроков или достаточно опытных любителей хорошо знает подтекст и название каждой картины из числа самых знаменитых собачьих картинных басен. А разве вы не знали, что за каждым из этих рисунков скрывается целая история? Кулидж любил рассказывать басни так, что со смеху покатывалась вся страна.

Кассиус Кулидж: автор гениальных проектов





Ну и, конечно, из-под пера Кассиуса Кулиджа вышли те самые покерные собаки, которых обожают миллионы людей, даже тех, которые от живописи далеки, как Шанхай от Парижа. Тем не менее, даже сегодня эти картины не теряют своей популярности, хотя именно свою злободневную актуальность они уже подрастеряли. Так, как если бы, к примеру, сегодня появились на рынке картинки, на которых изображены животные с лицом Брежнева или Горбачева, Брынцалова или Гайдара. На момент появления серии покерных собак они были более чем понятны публике, так как изображали, в первую очередь, хорошо знакомые лица и ситуации. Собаки были воплощением тех человеческих образов, которые можно было увидеть на каждом шагу. Полицейский-бульдог, меланхоличный колли – продажный судья, мастифф-президент, гончая – нервная и ревнивая женушка. Образы, перенесенные Кулиджем в анималистику, были настолько человечны и настолько узнаваемы, равно как и ситуации, изображенные на его картинах, что они переросли свою задачу буквально в первые же дни появления. Сегодня покерные собаки украшают офис управляющей компании, которой принадлежат величайшие бренды



Кстати да, в курсе ли вы, что покерные собаки – это никакие не картины для выставки или персональной галереи, это всего-навсего обычные рекламные лубки для обычного же корпоративного календаря табачной компании. Если вы обратите внимание, то все собаки в покерных комнатах курят. Серию смешных картинок заказало рекламное агентство «Brown & Bigelow», работавшее с табачной компанией. Людей изображать в рекламе было нельзя, поэтому курильщиков и картежников Кулидж превратил в собак. Но настолько «человечных», что это зацепило. И корпоративные календари стали разлетаться с крейсерской скоростью. Пришлось срочно допечатывать тиражи!



Кто такие собаки Кулиджа

Все собачьи образы, которые продемонстрировал Кулидж в своем необычайном искусстве. Искусство, это традиционные представители своего поколения. Пожалуй, сегодня мы бы поняли лучше эту галерею, если бы в ней были изображены, например, Бред Питт и Анджелина Джоли, оголтелые майданщики или офисный планктон, девушка, вытянувшая губы уточкой и делающая селфи в туалете, или бородатая певица. Это – актуальные образы нашей современности. А на картинках Кулиджа царили образы прошедшей эпохи. Но это были настоящие «альфачи» своего времени.



Расшифровка картин

В серии картин представлена не просто игра, на каждом таком постере – целая история. Причем, стоит обратить внимание, возможно, вы сможете разгадать причину, по которой практически в каждой картине обязательно присутствует тузовое каре (четыре туза), именно эта комбинация особо



«Помощь другу»

Вы никогда не слышали этого имени - Кассиус Кулидж? Однако можно просто поспорить, вы знаете его работы. И вы хотя бы раз в жизни пользовались его гениальным изобретением. Помните на сочинских и крымских курортах, а также в детских садах такие картонные шаблоны для фотографий? Надо было просунуть голову в специальную овальную прорезь, и ваше лицо теперь принадлежит накачанному атлету в плавках или грудастой девушке в бикини, коту в сапогах или бабке-ежке. Сюжет картины зависит от фантазии художника, нарисовавшего трафарет. А сама идея создания подобных трафаретов как раз принадлежит Кулиджу.Ну и, конечно, из-под пера Кассиуса Кулиджа вышли те самые покерные собаки, которых обожают миллионы людей, даже тех, которые от живописи далеки, как Шанхай от Парижа. Тем не менее, даже сегодня эти картины не теряют своей популярности, хотя именно свою злободневную актуальность они уже подрастеряли. Так, как если бы, к примеру, сегодня появились на рынке картинки, на которых изображены животные с лицом Брежнева или Горбачева, Брынцалова или Гайдара. На момент появления серии покерных собак они были более чем понятны публике, так как изображали, в первую очередь, хорошо знакомые лица и ситуации. Собаки были воплощением тех человеческих образов, которые можно было увидеть на каждом шагу. Полицейский-бульдог, меланхоличный колли – продажный судья, мастифф-президент, гончая – нервная и ревнивая женушка. Образы, перенесенные Кулиджем в анималистику, были настолько человечны и настолько узнаваемы, равно как и ситуации, изображенные на его картинах, что они переросли свою задачу буквально в первые же дни появления. Сегодня покерные собаки украшают офис управляющей компании, которой принадлежат величайшие бренды FullTilt и PokerStars. Довольно органично, стоит заметить, выглядят эти лубки в кабинетах топ-менеджеров главного покерного оператора планеты. Довольно часто можно встретить собачью галерею и в домах профессиональных игроков. Пожалуй, это один из тех случаев, когда вкусы большинства совпадают.Кстати да, в курсе ли вы, что покерные собаки – это никакие не картины для выставки или персональной галереи, это всего-навсего обычные рекламные лубки для обычного же корпоративного календаря табачной компании. Если вы обратите внимание, то все собаки в покерных комнатах курят. Серию смешных картинок заказало рекламное агентство «Brown & Bigelow», работавшее с табачной компанией. Людей изображать в рекламе было нельзя, поэтому курильщиков и картежников Кулидж превратил в собак. Но настолько «человечных», что это зацепило. И корпоративные календари стали разлетаться с крейсерской скоростью. Пришлось срочно допечатывать тиражи!Все собачьи образы, которые продемонстрировал Кулидж в своем необычайном искусстве. Искусство, это традиционные представители своего поколения. Пожалуй, сегодня мы бы поняли лучше эту галерею, если бы в ней были изображены, например, Бред Питт и Анджелина Джоли, оголтелые майданщики или офисный планктон, девушка, вытянувшая губы уточкой и делающая селфи в туалете, или бородатая певица. Это – актуальные образы нашей современности. А на картинках Кулиджа царили образы прошедшей эпохи. Но это были настоящие «альфачи» своего времени.В серии картин представлена не просто игра, на каждом таком постере – целая история. Причем, стоит обратить внимание, возможно, вы сможете разгадать причину, по которой практически в каждой картине обязательно присутствует тузовое каре (четыре туза), именно эта комбинация особо любима Кулиджем . Правда, за что – не совсем ясно. Но каждый раз она играет определенную роль. Итак, что же значат покерные собачьи картины?

Обратите внимание, на переднем плане можно увидеть, как один из бульдогов передает другому под столом недостающую карту. Как раз чтобы сосед смог собрать тузовое каре, упомянутое выше. Против двух маленьких собачек играют куда более внушительные силы. Однако два маленьких песика бесстрашно мухлюют, обыгрывая целую компанию гигантов. Также и в жизни «маленькие люди», объединив усилия и проявив смелость и находчивость, могут повалить систему и выиграть.



Сочувствие в покере



А вот здесь ситуация показана уже обратная. Бульдожке, решившей не делиться со своим партнером и вздумавшей действовать в одиночку, не повезло. Собрав тузовое каре, собачка была уверена в том, что выиграет – комбинация редкая, выигрышная, но кто же мог подумать, что ее сможет переехать стрит-флэш! Большие собаки с сочувствием смотрят на проигравшего, хотя на самом деле, по их весьма хитрым мордам понятно: в душе они посмеиваются.



Незнакомец в лагере



Картина с похожим сюжетом, в которой показаны собаки, выехавшие на рыбалку (удочки на заднем фоне виднеются). И явно в лагерь забрел какой-то незнакомый пес. Возможно, из соседнего расположения, соли спросить. А его уговорили сыграть партейку в покер. Учитывая, с каким выражением морды за столом сидит пес слева, переехавший тем же стрит-флэшем тузовое каре пришельца, явно имеет место мухлевка.



Смелый блеф



Посмотрите на уверенность и невозмутимость сенбернара, такого респектабельного, такого серьезного, что ему хочется верить. Но, если присмотреться, покерная рука у него слабая до невозможности, мусор это, а не карты. Тем не менее, он делает совершенно непомерную ставку, и остальные собаки-оппоненты явно не желают бездумно поддерживать. Они вглядываются в выражение морды смельчака, пытаясь понять, блефует он или нет.



Ватерлоо

А это – продолжение картины, непосредственная развязка истории, рассказанной в предыдущем эпизоде. Сенбернар благополучно сыграл свою партию, и раздосадованные собаки, ушедшие в фолд, лают от обиды – как же так, купились!



Арестован с четырьмя тузами



Интересный факт, Кулидж в этой картине смог побыть Нострадамусом. Он показал нелегальное казино, в котором играют в подпольный покер, а ведь, что самое интересное, когда данная картина была написана, ни о каких запретах даже на уровне законопроекта речи не шло – историки подтверждают.



В гостях у больного друга



Завершает галерею юмористическая картина, в которой впервые присутствуют дамы. Правда, в весьма необычном амплуа. Это жены покеристов, обнаружившие, что мужья пошли вовсе не навестить приболевшего друга, а засиделись за карточным столом. И совсем потеряли счет времени – на часах далеко за полночь, больные друзья в такой гипер-опеке явно не нуждаются. Поэтому барышни пошли на проверку и, увидев такую вопиющую картину, отлупцевали благоверных зонтиками!



Кстати, как вы думаете, почему именно четыре туза стали любимой комбинацией Кулиджа?





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