Модная техника Главная Модная техника Автомобильные видеорегистраторы нового поколения Автомобильные видеорегистраторы нового поколения Автомобильные видеорегистраторы нового поколения Каждый новый год удивляет автовладельцев появлением новых гаджетов, делающих езду более комфортной и безопасной. Технические новации не обходят стороной такое современное и чрезвычайно полезное устройство, как видеорегистратор с датчиком движения, вышедший из разряда дорогостоящих "автоигрушек" и полноправно занявший достойное место в салонах большинства современных машин.

на прайс юа нужный видеорегистратор с датчиком движения, полезно изначально обратить внимание на время и дальность срабатывания встроенного сенсора (не более 1 сек. и не далее 10 м соответственно). Так каковы они, регистраторы нового поколения? Прежде всего, совершенно иными стали LCD экраны. В отличие от прежних малопиксельных дисплеев, сегодняшние их аналоги, помимо отличного качества картинки, обладают сенсорными функциями, делая управление видеорегистратором чрезвычайно простым и эргономичным. Не стоят на месте и камеры, которых в продвинутых устройствах стало две (для переднего и заднего обзора) со стандартом не ниже Full HD и с обязательной системой стабилизации изображения. Текущая видеозапись новых регистраторов циклична, то есть процессор при заполнении памяти автоматически удаляет самые давние файлы. Сам процесс записи также претерпел изменения как за счет присутствия сенсора движения, так и за счет существенного увеличения объема штатных карт памяти. Но главное - видеорегистраторы новой генерации не нуждаются в проводах. Камеры связываются с базовым блоком по радиоканалу, а само устройство посредством Wi-Fi и Androidполучает выход в Интернет. Смена поколений регистраторов - явление закономерное. Компьютерные и коммуникационные технологии стремительно развиваются, превращая вчерашние смелые идеи в серийные и достаточно недорогие изделия. Новейшие автовидеорегистраторы сродни хорошим портативным компьютерам, разве что без некоторых необязательных для конкретного применения функций. Важно, что благодаря наличию сенсора перемещения они обладают высокой степенью степенью автономности и завидной экономичностью, включаясь в работу только в нужные моменты и не засоряя собственную память пустой информацией. Поэтому выбираянужный видеорегистратор с датчиком движения, полезно изначально обратить внимание на время и дальность срабатывания встроенного сенсора (не более 1 сек. и не далее 10 м соответственно). Так каковы они, регистраторы нового поколения? Прежде всего, совершенно иными стали LCD экраны. В отличие от прежних малопиксельных дисплеев, сегодняшние их аналоги, помимо отличного качества картинки, обладают сенсорными функциями, делая управление видеорегистратором чрезвычайно простым и эргономичным. Не стоят на месте и камеры, которых в продвинутых устройствах стало две (для переднего и заднего обзора) со стандартом не ниже Full HD и с обязательной системой стабилизации изображения. Текущая видеозапись новых регистраторов циклична, то есть процессор при заполнении памяти автоматически удаляет самые давние файлы. Сам процесс записи также претерпел изменения как за счет присутствия сенсора движения, так и за счет существенного увеличения объема штатных карт памяти. Но главное - видеорегистраторы новой генерации не нуждаются в проводах. Камеры связываются с базовым блоком по радиоканалу, а само устройство посредством Wi-Fi и Androidполучает выход в Интернет.

Нельзя не вспомнить о появившихся недавно комбо-регистраторах, объединяющих в единомконструктиве несколько полезных гаджетов. Так, двухканальный видеорегистратор с датчиком движения нынче часто дополняется инфракрасной подсветкой, качественным антирадаром, интегрированным GPS навигатором либо всеми этим тремя системами. К нему через стандартный порт можно подключать планшет, телефон или иное подобное устройство. Другое направление совершенствования регистраторов - их максимальная миниатюризация, позволяющая встраивать камеры в зеркала заднего вида, элементы обшивки салона и т.п.



Что в перспективе? Скорее всего, в ближайшие годы понятие "видеорегистратор" станет довольно условным, поскольку устройства эти трансформируются в отдельную категорию смартфонов, только с более широкой периферией. Получив карты памяти в 128 Gb и более, они станут предельно компактными, при этом размер сенсорного экрана, устанавливаемого в салоне машины, автомобилист сможет выбирать самостоятельно.





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