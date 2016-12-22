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Самые модные мужские джинсы сезона! Фото Печать E-mail

На пороге нового модного сезона дизайнеры всего Мира стараются представить самые трендовые коллекции. Что же подготовили модельеры для сильной половины? Сегодня мы поговорим о джинсах - удобном и популярном элементе мужского гардероба.

 Одним из главных трендов будущего сезона остаются укороченные модели брюк.  Эта тенденция перешла из предыдущего сезона в коллекции таких модных домов, как Balmain, Dsquared, Moschino, BLK DNM.

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Еще один тренд, который остается с нами второй сезон подряд - различные вставки из кожи и хлопка. Кроме этого дизайнеры рекомендуют обратить внимание на модели с потертостями и искусственными разрывами ткани. Найти примеры подобных моделей можно в коллекциях Philipp Plein, Philipp Plein, Маккуин-Paul & Joe.

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В этом сезоне приветствуются эксперименты с цветами. Наиболее популярны черный, серый, индиго, оранжевый и красный.

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