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Как правильно мужчине выбрать лёгкий пиджак?
Как правильно мужчине выбрать лёгкий пиджак?
Летний пиджак должен сменить ваш привычный образ. Он имеет совершенно ярко-выраженные особенности и внешний вид. Советуем обратить внимание на фасоны в нашем обзоре в преддверии лета 2015.
Дизайнеры предлагают тебе большой выбор блейзеров – яркие и светлые, оттенков хаки, двубортные и однобортные, с большими карманами. Все что нужно от тебя – это сделать свой выбор.
Rugby Ralph Lauren
Selected
Closed
Club Monaco
Theory
Aspesi
Belvest
Ian Verladi
Piombo
Dolce & Gabbana
Как правильно мужчине выбрать лёгкий пиджак?
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