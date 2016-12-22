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Как правильно мужчине выбрать лёгкий пиджак? Печать E-mail
Летний пиджак должен сменить ваш привычный образ. Он имеет совершенно ярко-выраженные особенности и внешний вид. Советуем обратить внимание на фасоны в нашем обзоре в преддверии лета 2015.

Дизайнеры предлагают тебе большой выбор блейзеров – яркие и светлые, оттенков хаки, двубортные и однобортные,  с большими карманами. Все что нужно от тебя – это сделать свой выбор.

blazer1
Rugby Ralph Lauren

blazer2
Selected

blazer3
Closed

blazer4
Club Monaco

blazer5
Theory

blazer6
Aspesi

blazer7
Belvest

blazer8
Ian Verladi

blazer9
Piombo

blazer10
Dolce & Gabbana
  Как правильно мужчине выбрать лёгкий пиджак?, 1 из 1 всего 1 голосов
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