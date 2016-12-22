Новости Главная Новости Как правильно мужчине выбрать лёгкий пиджак? Как правильно мужчине выбрать лёгкий пиджак? Как правильно мужчине выбрать лёгкий пиджак? Летний пиджак должен сменить ваш привычный образ. Он имеет совершенно ярко-выраженные особенности и внешний вид. Советуем обратить внимание на фасоны в нашем обзоре в преддверии лета 2015.



Дизайнеры предлагают тебе большой выбор блейзеров – яркие и светлые, оттенков хаки, двубортные и однобортные, с большими карманами. Все что нужно от тебя – это сделать свой выбор.









Selected



Rugby Ralph LaurenSelected





Club Monaco



ClosedClub Monaco



Theory



Aspesi



Belvest



Ian Verladi





Dolce & Gabbana

PiomboDolce & Gabbana

Дизайнеры предлагают тебе большой выбор блейзеров – яркие и светлые, оттенков хаки, двубортные и однобортные, с большими карманами. Все что нужно от тебя – это сделать свой выбор. , 1 из 1 всего 1 голосов



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