Мужские коллекции сезона весна-лето 2015 смело можно назвать действительно мужскими. Дизайнеры решили одеть сильную половину человечества в стильный, ничем не обремененный casual.



1. Одной из главных характеристик мужских коллекцией наступающего сезона является расслабленный силуэт и нейтральные пастельные оттенки. Шорты, песочные брюки, жакеты, почти невесомые свитера в коллекциях Bottega Veneta, Valentino, Dries van Noten, Hermes подчеркнут мужественность и добавят уверенности в себе в любой ситуации.



2. Кожа и замша остаются актуальными как в женских, так и в мужских коллекциях. Рокерские жакеты с заклепками в коллекции Belstaff, замшевые куртки на показе Burberry и кожаные пальто в пол у марки Prada рассчитаны на любой темперамент, статус и образ жизни мужчины.



3. Кажется, что деним не пропадет никогда. Он эволюционирует, приобретает новые формы и не дает никому занять свою нишу. Куртки oversize, потертые рубашки на ковбойский манер, комбинезоны и жакеты old school встречались в коллекциях Prada, Burberry Prorsum, Kenzo, Moschino.



4. Мужские бомберы в этом сезоне всех цветов радуги и фактур: неоновые, кожаные, с аппликациями, замшевые. Для энергичных и смелых подойдет вариант марки Neil Barrett, а для более скромных, но безусловно ценящих качество идеальный вариант есть у марки Fendi.



5. Тюльпаны, полька-дот, полоска и клетка – принт в этом сезоне самый разнообразный. Мужчинам, которые не боятся экспериментов, дизайнеры советуют создавать с использованием принтов полноценные total looks.



6. Шорты мужчинам дизайнеры предлагают носить везде и всюду, даже на деловую встречу. Этот элемент гардероба, например нейтрального оттенка, в сочетании с курткой бомбером будет смотреться лаконично и вполне естественно. Нам нравится вариант марки Hermes.



7. Белый – цвет чистоты не только для девушек. В белом цвете мужчины тоже смотрятся безукоризненно и даже воинственно. Белоснежные куртки, брючные костюмы, рубашки и футболки Givenchy, Gucci, Ann Demeulemeester подойдут для любого случая, главное, подобрать такую же легкую обувь.



8. Универсальность во всем продолжает двигаться в массы. То ли пиджак, то ли пальто, то ли парка, некий гибрид присутствовал в коллекциях почти всех известных дизайнеров. Строгие и в тоже время необычные экземпляры представили модные Дома Valentino и Lanvin.



9. Мужская офисная одежда перестает быть скучной. Брючные костюмы мерцают всеми цветами радуги: Burberry Prorsum, Etro, Dolce&Gabbana. Главное, выбрать свой цвет по душе.



10. Спорт никогда не выходил из моды и к этой мужской привычке мы чаще всего и приглядываемся. Креативные директора Bottega Veneta, Etro, Iceberg отдали дань спортивному мужскому телосложению и выделили самое красивое, что есть в мужских нарядах, самого мужчину!



