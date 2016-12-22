Дэн Билзерян - одиозная и неординарная личность не только по меркам среднестатического обывателя, он выбивается и из рядов странных персонажей виртуального мира! У Дэна 13.2 миллиона преданных подписчиков в Инстаграме, которых он регулярно "подкармливает" фоторепортажами из своей жизни.





ЧТО ЖЕ МЫ ВИДИМ НА ЭТИХ КАРТИНКАХ:





обвитые вокруг мощного торса Дэна тела обнаженных красоток (практически без повторов!);

* Дэн за рулем эксклюзивных авто - от монстроподобного внедорожника до трехколесного гибрида гоночного болида и межгалактической ракеты;

* белоснежные яхты с развалившимся в шезлонге Дэном на борту (здесь же очередная партия голых девушек);

* горы, ряды, штабеля оружия. Тем, кто оружие не любит, Дэн говорит: "Адьес, амигос!", что в переводе с билзеряновского означает "идите нафик с моей странички";

* кот Пушистик - наследный принц Билзеряна. Лишь его Дэн любит беззаветной, кристально чистой и искренней любовью (здесь нет ни одной голой красотки, только теплое пушистое тельце и круглые янтарные глаза);

* походный чемодан с джентльменским покерным набором: карты, деньги, два ствола (на заднем плане еще один чемодан с презервативами);

* борода Дэна. Ее Билзерян любит почти так же, как Пушистика;

* пачки зеленых денег, полученных то ли от отца-мошенника, то ли от игры в карты , то ли просто распечатанных на принтере.







При этом летает Дэн на собственных самолетах и вертолетах и ведет настолько захватывающий образ жизни, что смотреть на подобное со стороны неимоверно тяжело. Хотя миллионы людей все же смотрят! Всего за пару дней видео на YouTube обычного дня Билзеряна собрало около 200 тысяч просмотров. Сам Дэн анонсировал ролик так: «Вы можете слушать сплетни, из которых сделаете вывод, что я или бог, или абсолютный негодяй. Советую делать выводы самим, посмотрев видео обо мне». И пользователи выводы делали, только о боге в их комментариях не было ни слова!



ЧТО СТРАННОГО СДЕЛАЛ ДЭН БИЛЗЕРЯН ЗА СВОЮ ЖИЗНЬ?



Почему скандальный миллионер Дэн Билзерян совершает странные поступки? Да, просто потому, что может себе это позволить! Например, полгода назад он объявил, что будет баллотироваться в президенты Штатов. Но до сих пор такого кандидата на пост главы США не зарегистрировано. Быть может, Дэн догадался, что конкурировать с Трампом и Хиллари Клинтон ему не под силу?! А скорее всего Билзерян понял, что вести размеренную президентскую жизнь не для него, ведь тогда Дэну наверняка бы запретили выкладывать фотографии с его обнаженными пассиями.





Вспоминая безумные поступки Билзеряна, мы надеемся, что он не остановится на достигнутом:



* Выбросил известную порноактирису с крыши дома в бассейн. Всё бы ничего, но удачно приводниться Дженис Гриффит не смогла. Ее подвела привычка держать ноги широко раскинутыми - одна конечность наткнулась на край бассейна и сломалась! Девушка подала на Билзеряна в суд.

* Был арестован, когда в багажнике его машины нашли пулемёт. Всё бы ничего, но это случилось еще тогда, когда Дэн был юным школьником.

* Вылетел из ВМС за два дня до окончания подготовки. Всё бы ничего, но Дэн оскорбил одного из высокопоставленных офицеров ВМС США и был выгнан с позором.

* Проиграл $5,6 миллионов за 2 месяца. Всё бы ничего (денег у Дэна намного больше!), но даже его отсидевший за мошенничество отец после такого проигрыша пытался отговорить сына играть дальше.

* Был арестован в аэропорту Лос-Анджелеса с компонентами для бомбы в багаже. Всё бы ничего, но… ничего ему за это и не было.

* Превратил кота Пушистика в звезду Инстаграма. Всё бы ничего, но все же хозяину стоило подумать над ассортиментом кошачьих тем для фотографий. На страничке кота - все те же девушки, деньги и оружие.

* Обеспечивает работой сразу трёх домашних шеф-поваров. Всё бы ничего, но вместо исполнения своих прямых обязанностей они стреляют с Дэном по тарелочкам из роскошного сервиза.



С нетерпением ждем очередных новостей от Дэна Билзеряна, чтобы продолжить этот список!