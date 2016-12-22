Новости Главная Новости Мужские часы со спортивным характером Мужские часы со спортивным характером Мужские часы со спортивным характером Фантазия дизайнеров, формирующих спортивную моду, отнюдь не ограничивается предметами одежды и элементами экипировки. Динамичный образ жизни, присущий современному мужчине, требует особого отношения к своему времени и контролю за ним, что невозможно без надежных и стильных часов, сочетающих функциональность и внешнюю привлекательность. И недаром в продуктовой линейке всех мировых часовых брендов обязательно присутствуют спортивные или стилизованные под них модели.

Часы для спорта и не только

В отличие от привычных классических, наручные часы спортивного типа рассчитаны на дополнительные нагрузки и воздействия, связанные с активным отдыхом. Они выделяются своим узнаваемым дизайном, гарантированной защищенностью от тряски и влаги, а также наличием отдельных специальных опций (альтметр, компас и т.п.). Желающим к тому же подчеркнуть свою индивидуальность, предлагается купить мужские наручные часы в Киеве , воспользовавшись услугами элитных салонов, продающих спортивные VIP-модели из благородных материалов.

Помимо прочего, массовым моделям спортивного типа свойственны такие качества:



- массивный толстый корпус с защитой элементов управления и заводной головки;

- усиленный стальной либо титановый браслет, равно как и ремешок с непременной водоотталкивающей пропиткой;

- наличие нескольких служебных циферблатов (электронных индикаторов).



В зависимости от набора функций, они подразделяются на профессиональные (альпинистские, велосипедные, яхтенные и пр.), для активного досуга и просто имеющие спортивный дизайн. Спортивные часы снабжаются как кварцевым, так и пружинным механизмами, причем производитель особо заботится об их идеальной точности и безотказной работе.



Ваш спортивный хронометр



Выбирая свои первые спортивные часы, полезно сразу определиться с тем, где и как эти часы должны работать. Пешему туристу и путешествующему автостопом отличным спутником может стать стильная кварцевая модель Timex Traveller IQ Tx2n611. Созданная по принципу "ничего лишнего", она привлекает своей классической круглой формой и наглядной индикацией. Помимо собственно часов, здесь в мощный стальной корпус встроены календарь и компас. Пропитанный ремешок из натуральной кожи надежно удержит хронометр на запястье, а поклонникам металлических браслетов предлагается та же модель, но с индексом IQ Tx2n613.





Любители бега и плавания оценят оригинальные по оформлению и практичные австрийские часы Jacques Lemans 1-1712A с кварцевым механизмом. Их "изюминка" - сверхточный цифровой секундомер, встроенный в многофункциональный аналоговый циферблат. Хронометр легок и удобен в обращении за счет гибкого каучукового ремешка. А стальной нержавеющий корпус герметичной конструкции в сочетании с прочным минеральным стеклом позволяют дайверу безопасно погружаться на глубину до 100 м.



Настоящим подарком для яхтсмена и дайвера станет эргономичная Omega 212.30.44.50.03.001 с механическим автоподзаводом. Имея помимо основного 3 дополнительных циферблата, она объединяет в себе ряд полезных специфических функций, помогая пловцу и ныряльщику контролировать время своего пребывания на глубине до 300 м. Округлый корпус и браслет изготовлены из самой качественной нержавеющей стали, все метки и стрелки имеют светящееся напыление, стекло сапфировое антибликовое.



Вышеописанные экземпляры - лишь малая часть спортивных моделей, продающихся на украинском рынке. Выбор здесь велик и разнообразен, поэтому не лишне воспользоваться помощью проверенного интернет-каталога (price.ua или аналогичного), где представлены все актуальные марки наручных часов с возможностью поиска модели по желаемым параметрам, бренду и приемлемой цене.

Помимо прочего, массовым моделям спортивного типа свойственны такие качества:- массивный толстый корпус с защитой элементов управления и заводной головки;- усиленный стальной либо титановый браслет, равно как и ремешок с непременной водоотталкивающей пропиткой;- наличие нескольких служебных циферблатов (электронных индикаторов).В зависимости от набора функций, они подразделяются на профессиональные (альпинистские, велосипедные, яхтенные и пр.), для активного досуга и просто имеющие спортивный дизайн. Спортивные часы снабжаются как кварцевым, так и пружинным механизмами, причем производитель особо заботится об их идеальной точности и безотказной работе.Выбирая свои первые спортивные часы, полезно сразу определиться с тем, где и как эти часы должны работать. Пешему туристу и путешествующему автостопом отличным спутником может стать стильная кварцевая модель. Созданная по принципу "ничего лишнего", она привлекает своей классической круглой формой и наглядной индикацией. Помимо собственно часов, здесь в мощный стальной корпус встроены календарь и компас. Пропитанный ремешок из натуральной кожи надежно удержит хронометр на запястье, а поклонникам металлических браслетов предлагается та же модель, но с индексомЛюбители бега и плавания оценят оригинальные по оформлению и практичные австрийские часыс кварцевым механизмом. Их "изюминка" - сверхточный цифровой секундомер, встроенный в многофункциональный аналоговый циферблат. Хронометр легок и удобен в обращении за счет гибкого каучукового ремешка. А стальной нержавеющий корпус герметичной конструкции в сочетании с прочным минеральным стеклом позволяют дайверу безопасно погружаться на глубину до 100 м.Настоящим подарком для яхтсмена и дайвера станет эргономичнаяс механическим автоподзаводом. Имея помимо основного 3 дополнительных циферблата, она объединяет в себе ряд полезных специфических функций, помогая пловцу и ныряльщику контролировать время своего пребывания на глубине до 300 м. Округлый корпус и браслет изготовлены из самой качественной нержавеющей стали, все метки и стрелки имеют светящееся напыление, стекло сапфировое антибликовое.Вышеописанные экземпляры - лишь малая часть спортивных моделей, продающихся на украинском рынке. Выбор здесь велик и разнообразен, поэтому не лишне воспользоваться помощью проверенного интернет-каталога (price.ua или аналогичного), где представлены все актуальные марки наручных часов с возможностью поиска модели по желаемым параметрам, бренду и приемлемой цене. , 5 из 5 всего 1 голосов



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