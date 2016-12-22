Деловому мужчине не обойтись без такого аксессуара, как сумка для ноутбука. Кроме имиджевой составляющей, она выполняет защитную функцию для лэптопа. Современные производители постоянно усовершенствуют свои изделия, предлагают технические новации, и в результате на рынке появляются аксессуары с совершенно необычными особенностями. Проще всего покупать аксессуар для вашего ноутбука в интернете, особенно, если на одном портале подобраны предложения от многих магазинов Украины.





, выбрать оптимальный для вас товар, не тратя времени на изнуряющие походы по торговым точкам. Сумки для ноутбука с уникальными характеристиками Производят их зарубежные и отечественные бренды, уделяя внимание функциональности и внешнему виду. Назовем пять наиболее продвинутых аксессуаров, которые уже появились в продаже: Вы сможете ознакомиться с характеристиками товара и сравнить цены на сумки для ноутбуков в Киеве выбрать оптимальный для вас товар, не тратя времени на изнуряющие походы по торговым точкам. Сумки для ноутбука с уникальными характеристиками Производят их зарубежные и отечественные бренды, уделяя внимание функциональности и внешнему виду. Назовем пять наиболее продвинутых аксессуаров, которые уже появились в продаже:



1. Любителей эксклюзивных новинок привлечет кожаная сумка-трансформер «Multi-use». Немецкий производитель «2UNFOLD» предлагает владельцам изделия 8 способов трансформации этого аксессуара. Превращается он при желании в портфель, рюкзак или наплечную сумку. Подходит для ноутбуков разных размеров.



2. Удивляет своими особенностями сумка-генератор от компании Voltaic, выполненная из «подсобных» материалов – пластиковых бутылок. По бокам изделия устроены солнечные батареи, к которым, подключается ноутбук. Днем аккумуляторы постепенно накапливают солнечную энергию, от нее лэптоп работает и в темное время суток. Кроме ноутбуков, Voltaic Generator заряжает мобильные телефоны, фотоаппараты и плееры.







3. Привлечет внимание мужчин аксессуар для ноутбука MacTruck. Корпус сумки производитель выполнил из прочнейшего алюминиевого сплава. Он защитит гаджет от ударов и царапин, других силовых воздействий. Ноутбук внутри него останется целым и невредимым. Во время работы лэптоп не нужно даже вынимать из сумки, просто установите его на крышку вашего кейса.



4. Дизайнеры Джули Туллман и Кати Хеттлер, представляющие японский бренд Redmaloo Felt, разработали сумку для ноутбука, способную трансформироваться. Выполнена она из прочной ткани для кимоно. В сложенном виде это обычная сумка, а в разложенном – коврик для лэптопа. Все удобно и функционально. Подходит изделие для ноутбуков Apple с разным размером экранов.







5. Фантазией и сообразительностью отличился американский производитель Moore&Giles. Совместно с барменом Джимом Миханом он запустил в производство уникальную сумку для ноутбука. Модель Meehan наделена дополнительными характеристиками: в ней помещается ноутбук, кроме того, имеется несколько отсеков для бутылок с водой и стаканов, кухонных инструментов. Защита переносного компьютера - крепкая сумка В онлайн-магазинах мужчинам предложат сумки для ноутбуков самого разного вида и размера. Они снабжены регулируемыми ручками по длине, различным количеством карманов – внешних и внутренних, специальной лентой для фиксации ноутбука. Среди их отменных преимуществ – усиленная защита отделения для лэптопа. Важный аспект при покупке сумки – ее размер, который зависит от диагонали девайса, обязательно учитывайте этот факт. Самые крепкие и надежные сумки производят из кожи. Также шьют их из нейлона, полиамида, полиэстера и других материалов. При выборе аксессуара обратите внимание, чтобы он помещал не только ноутбук, но и много остальных необходимых вещей для работы портативного компьютера.



