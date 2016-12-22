Рынок легковых автомобилей заполнен моделями машин разных производителей. Значительная доля авто приходится на транспортные средства, оснащённые двигателями с объёмом цилиндров два литра. Ассортимент марок таких движков впечатляет. Однако в любом списке всегда должен быть первый и последний.



Не будем затягивать интригу. Пять лучших автомобильных моторов:



- Subaru,

- Toyota,

- Honda,

- Mitsubishi,

- Renault-Nissan.



SUBARU EJ20 и FB





Первое место среди двухлитровых моделей заслуженно принадлежит марке Subaru. И пусть на этой странице самый совершенный двигатель EJ20 стоит не в первых рядах списка, но запчасти для него там тоже найдутся. Высокая степень надёжности и длительный срок эксплуатации подтверждает практика, начиная с 90-х годов. Даже сегодня, спустя почти 30 лет, двигателями серии EJ20 японцы комплектуют машины, предназначенные, в первую очередь, для внутреннего рынка.

Однако оппозитный мотор EJ20 в принципе не мог оставаться неизменным. Поэтому в 2011 году ему на смену пришла другая разработка – двигатель серии FB. Оба мотора отличаются высоким качеством изготовления деталей. Ресурс наработки, установленный по умолчанию производителем, составляет 250 тыс. км. Единственный недостаток этих движков – дефицит на запчасти, которые, к тому же, имеют высокую цену.

TOYOTA 1-AZ







На втором месте уверенно держится компания Toyota. Фирма надолго смогла обеспечить для себя положительный имидж среди потребителей, благодаря двигателю серии 1-AZ. Этот продукт можно увидеть, если заглянуть, к примеру, под капоты Toyota Avensis или RAV4. Эксплуатационный ресурс немного меньше, чем у Subaru – 200 тыс. км., но этот показатель опять же по умолчанию. В реале цифра может быть более высокой. Между тем запчасти к этому мотору не столь дорогие и дефицитные.



HONDA R20





Третье место по праву занимает Honda. Продукт этой японской компании под грифом R20 фактически является аналогом 1-AZ, если судить по техническим характеристикам. Те же официально заявленные 200 тыс. км пробега до капремонта, простая конструкция и несложная регулировка клапанной группы. Кстати, за счёт простой схемы регулировки клапанов двигателя R20, отпадает необходимость в частой замене их толкателей.



MITSUBISHI 4B11





На четвёртом месте расположился продукт компании Mitsubishi. Как выражаются сами представители фирмы, движок серии 4B11 не испытывает никаких проблем с моторными «болезнями». Граничное значение рабочего ресурса двигателя Mitsubishi составляет 180 тыс. км. Обычно в ремонт мотор 4B11 попадает только по причине естественного износа шатунно-поршневой группы.



RENAULT-NISSAN MR4 и MR20

Концерн Renault-Nissan и его вполне достойные конструкции из семейства M4R и MR20 на пятом месте рейтинга лучших моторов. Рабочий ресурс для этих движков тоже заявлен на уровне 180 тыс. км. Однако, как показывает практика, ближе к 100 тыс. км пробега обычно приходится менять цепь ГРМ. Но этот момент целиком зависит от профессионализма служащих технических центров, выполняющих сервисные работы. Именно по вине неправильной регулировки зачастую происходит растяжка цепи.



Заключение



Двигатель – это главная деталь автомобиля, качественными показателями которой устанавливается срок эксплуатации машины. Но не только время жизни автомобиля устанавливает мотор. От качества двигателя напрямую зависят расходы владельца транспорта.



