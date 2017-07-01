Твичинговый спининг пользуется популярностью у рыбаков. Эта техника считается наиболее уловистой из-за того, что обеспечивает «оживление» искусственной рыбки. Следовательно, рыбалка получается наиболее естественной.





Подобрать подходящие модели удилищ, а также купить катушку для спиннинга можно на прайс юей . Учитывайте следующие критерии выбора:

- прежде всего, спиннинг должен удобно ложиться в руку. Слишком тяжелый или неудобный экземпляр вызовет повышенную утомляемость руки;

- при встряхивании собранное удилище не должно щелкать и трещать;

- спиннинг должен иметь комфортную длину, находящуюся в пределах 1.80 - 2.4 м и быстрый строй.

ТОП-10 лучших твичинг спиннингов





Surf Master YS5007 – удилище, бланк которого изготавливается по принципу автоматической накатки. Изделие сплотное и чувствительное. Сбалансированность строя позволяет рыбачить в самых заросших водоемах. Для придания наживке нужных рывков достаточно малейших движений. Длина удилища - 2.25 м.



St.Croix Avid Spinning Rod AVS66MLF2 – удилище для верхнего твитча. Совмещает в себе мощность, чувствительность и быстроту строя. Кольца расставлены с максимальным удобством для пользователя. Длина составляет 1,85 м.



Vigore Nuovo GNVIS-742ML-PE – мощное удилище, обладающее сбалансированностью и высокой прочностью. Цельное и легкое удилище с келаровыми волокнами. Длина – 2.01 м.



Major Craft Corkish – японский спиннинг с повышенной чувствительностью для рыбной ловли из самых заросших мест водоемов.



Zemex Ultimate – удилище из графита с высоким модулем, позволяющее чувствовать малейшие колебания приманки. Фурнитура расположена правильно, строй отличается быстротой.



Norstream Kando KDS-662L – с удилищем можно далеко забрасывать наживку и ловить рыбу. Техника рывковой проводки позволяет удить практически в любом месте.



Extreme Fishing GRACE 702UL – карбоновая двухсекционная модель с высокой чувствительностью, которая позволяет профессионально применять рывковую технику. Для изготовления бланка применено углеволокно 57TON. Длина - 2,10 м.



Megabass RACING CONDITION WORLD EDITION RCS-6102UL прочный и надежный спиннинг с дорогой и красивой фурнитурой. Обладает удобной конструкцией и высокими параметрами чувствительности. Длина – 20.8 м.



Shimano BEASTMASTER DX SPG 240 ML – удилище с двумя секциями из карбонового волокна Biofibre, обеспечивающего прочность и устойчивость к ударам. Длина – 2. 4 м.



G.Loomis Drop Shot Bass Rods DSR820S GLX 1PC – удилище с экстрабыстрым строем обеспечивает эффективность управления приманкой. Легкий спиннинг удобно использовать, он не утомляет руку даже при длительной рыбалке.



Рейтинг бюджетных спиннингов



Бренд Major Craft выпускает удилища по демократичной цене. Любители и профессионалы в области рыбалки отметили современный дизайн, отличную фурнитуру, быстрый строй.



Не отстает от конкурента и компания-производитель Black Hole. Она выпускает специализированные модели с недорогим, однако жестким бланком. С помощью продукции бренда можно охотиться за хищной рыбой даже в труднодоступных местах.



Удилища Favorite с японской фурнитурой обеспечивают возможность продолжительной рыбалки. Имеют быстрый строй, отличную чувствительность, что также оценили любители рыбной ловли.



Отличительный штрих марки Pontoon 21 - удилища, созданные для дальних забросов. Для их изготовления использовались карбоновые волокна. Высокая чувствительность и надежная сборка делают это снаряжение весьма привлекательным.



Определитесь со своими целями и выберите лучшее удилище по отличной цене! Хорошего вам клева!







